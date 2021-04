MECANIQUE Le course mythique était initialement prévue les 17 et 18 avril

Les 24 heures du Mans en 2016. — FREDERIC GAUDIN / ACO / AFP

Initialement prévue les 17 et 18 avril, la course des 24 Heures du Mans motos aura lieu les 12 et 13 juin.

En raison du manque de visibilité sur les conditions d'accueil de public, l’épreuve se déroulera à huis clos.

De date en date. Les 24 Heures Motos au Mans ( Sarthe), initialement prévues les 17 et 18 avril avant d’être reportées il y a dix jours, se dérouleront finalement les 12 et 13 juin à huis clos, a annoncé ce lundi l’ Automobile Club de l’Ouest (ACO), organisateur de l’épreuve.

La 44e édition avait été reportée en raison du « contexte sanitaire actuel », et « en raison du manque de visibilité sur les conditions d’accueil de public, l’épreuve se déroulera à huis clos », précise le communiqué. « Depuis le début de cette crise, notre objectif principal est de maintenir autant que possible nos épreuves », a indiqué Pierre Fillon, le président de l’ACO, cité dans le communiqué. « Il était vital pour les concurrents, leurs partenaires et pour l’équilibre du championnat que la course ait lieu, même à huis clos », a-t-il assuré.

En automobile, l’épreuve est prévue les 21 et 22 août

« Nous mettrons à nouveau tout en œuvre pour garantir une exposition maximale de cette édition, qui s’annonce une nouvelle fois passionnante sur le plan sportif », a affirmé Pierre Fillon. Le circuit Bugatti du Mans doit également accueillir le Grand Prix de France moto du 14 au 16 mai, alors qu’en sport automobile, les 89e 24 Heures du Mans, prévues les 12 et 13 juin, ont été reportées début mars aux 21 et 22 août afin d’éventuellement accueillir du public.

Les 24 Heures Motos au Mans seront l’épreuve inaugurale du championnat du monde d’endurance moto, qui compte cinq épreuves à son calendrier 2021. En effet les 8 Heures d’Oschersleben (Allemagne), prévues le 23 mai, ont été reportées, a annoncé ce lundi la Fédération internationale de motocyclisme. « Nous espérons vraiment qu’il sera possible de reporter les 8 Heures d’Oschersleben à une date aussi proche que la situation sanitaire le permettra », a souligné le président de la FIM, Jorge Viegas.