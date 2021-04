Aldo Kalulu (à gauche) évolue au FC Bâle, en Suisse. — SPP-JP / Shutterstock / Sipa

L’insulte est venue des tribunes, jamais totalement vides même en période de huis clos. Elle a été captée par les micros de la chaîne de télévision suisse SRF1 : « Kalulu est un cueilleur de bananes ». Le Français Aldo Kalulu a été visé par cette injure raciste lundi, au cours d’un match de championnat disputé par son équipe du FC Bâle face à Vaduz.

Le club de l’attaquant de 25 ans, formé à Lyon puis passé par Rennes et Sochaux, a réagi pour condamner cet acte, dont l’auteur reste à identifier. La Ligue de football suisse a fait de même, et assure qu’elle « fera tout son possible pour que la personne en question soit punie comme il se doit ».

ℹ️ La SFL a pris connaissance du du cas de propos racistes lors du match entre le FC Bâle et le FC Vaduz. Elle condamne ce comportement avec la plus grande véhémence et fera tout son possible pour que la personne en question soit punie comme il se doit. — Swiss Football League (@News_SFL) April 5, 2021

Au lendemain de l’affaire Diakhaby

Sur son compte Twitter, Kalulu, d’origine congolaise, a évoqué « un rude après-midi » et a remercié les personnes qui l’ont soutenu. « Avançons, pas de temps à perdre avec des imbéciles, a-t-il poursuivi. J’espère juste que des mesures seront prises pour empêcher ce genre de comportement. »

Dimanche en Espagne, l’équipe de Valence avait brièvement quitté la pelouse pour protester contre les propos racistes qu’aurait tenu un joueur de Cadix à l’encontre du défenseur Mouctar Diakhaby, autre Français formé à l’OL.