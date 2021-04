Le défenseur français Mouctar Diakhaby (numéro 12) et ses coéquipiers du club de Valence quittent le terrain à la suite d’allégations d’insultes racistes lors d'un match à Cadix le 4 avril 2021. — Román Ríos/EFE

Alors que le score était bloqué à un partout, le match entre Valence et Cadix dimanche a basculé à la 31e minute. Les joueurs du club espagnol de Valence ont alors brièvement quitté la pelouse. La raison ? Selon le club, son défenseur français Mouctar Diakhaby a été la cible d’insultes racistes par un adversaire.

Autour de la 31e minute de jeu donc, Diakhaby s’est arrêté de jouer pour s’en prendre à un joueur adverse : Juan Cala. Les deux hommes ont commencé à s’invectiver, puis Diakhaby a indiqué à l’arbitre qu’il allait quitter le terrain, ce qui lui a valu un carton jaune. Le défenseur a ensuite quitté la pelouse, suivi par tous ses coéquipiers.

Diakhaby préfère ne pas rejouer

L’interruption de ce match à Cadix comptant pour la 29e journée de Liga a duré un petit quart d’heure, puis la partie a repris à la 37e, sans Diakhaby, mais avec encore Cala côté Cadix. Le défenseur français a ensuite pris place dans les tribunes pour regarder la suite du match. Après la mi-temps, Alvaro Cervera, l’entraîneur de Cadix, a décidé de faire sortir Cala et de le remplacer par Marcos Mauro… qui a ensuite inscrit le but de la victoire 2-1, à la 89e.

Dans la soirée, les deux clubs ont publié chacun un communiqué pour s’élever contre le racisme. « On ne doute pas de l’honnêteté de tous les membres de notre effectif, qui sont de fervents défenseurs de la lutte contre le racisme », a assuré le club de Cadix, ajoutant que « tous les auteurs de ce genre de délits, qu’ils soient de notre équipe ou non, doivent payer pour cela ». « NON AU RACISME […] TOUS AVEC TOI, MOUCTAR », a de son côté tweeté le Valence CF. « Diakhaby nous a dit qu’il y a eu une insulte​ raciste donc on est rentrés [aux vestiaires]. On nous a dit que l’on devait rejouer parce que sinon on allait perdre les trois points, voire plus. C’est Diakhaby qui nous a demandé de jouer, sinon on ne l’aurait pas fait. (…) Lui nous a dit qu’il ne voulait pas rejouer. Diakhaby est effondré. Ça a été une insulte très laide que je ne vais pas répéter », a réagi l’arrière gauche Gaya au micro de Movistar au coup de sifflet final.

Deux versions s’affrontent

Lors de conférence de presse d’après-match, Cadix a continué de réfuter cette version. Alvaro Cervera a ainsi affirmé que « Cala a dit qu’à aucun moment il n’a insulté le joueur. Je dois croire mon joueur. (…) Il ne m’a pas dit qu’il ne lui avait rien dit, il m’a dit qu’il ne l’avait pas insulté ». « Je connais bien Diakhaby… il n’aurait pas abandonné le match sans raison », a pour sa part réagi Eliaquim Mangala, le milieu de terrain et ex-international français de Valence, actuellement blessé.

La Liga n’a par contre pas encore souhaité réagir. Cette position pourrait cependant évoluer. Les responsables de la ligue se contentent en effet de répondre que le rapport du corps arbitral, où ces incidents ont été clairement et longuement détaillés, pourrait éventuellement mener à une enquête.