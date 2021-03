FOOTBALL L'attaquant français a été transporté à l'hôpital et va rester en observation durant les prochains jours

Moussa Dembélé a été victime d'un malaise à l'entraînement, le 23 mars 2021. — Rodrigo Jimenez/EFE/SIPA

Saison noire pour Moussa Dembélé. L’attaquant français, prêté par Lyon à l’Atlético Madrid, a été victime d’une baisse de tension lors de l’entraînement collectif de mardi soir, a-t-on pu constater sur des images diffusées par la presse espagnole.

Alors que les joueurs étaient en train d’effectuer des exercices d’étirement en cercle, Moussa Dembélé a perdu connaissance et s’est écroulé sur le dos, durant les 15 minutes de l’entraînement ouvertes à la presse.

Constantes vitales « normales »

Ses coéquipiers se sont immédiatement occupés de lui et le Français a fini par reprendre connaissance et rejoindre en marchant l’ambulance garée près du terrain d’entraînement. Selon Marca, Dembélé, victime d’une chute de tension, va rester en observation durant les prochains jours et devra passer des examens complémentaires.

Selon des sources proches du club relayées par les médias espagnols, Dembélé a « souffert d’une légère baisse de tension. Il est toujours en observation mais se porte bien et ses constantes vitales sont normales ». Le Français n’a disputé que quatre matchs cette saison avec l’Atlético, deux en Liga et deux en Ligue des champions, et n’a encore jamais été titulaire.