Julie Pomagalski, ici le 9 décembre 2010 à Paris. — REVELLI-BEAUMONT/SIPA

La Française Julie Pomagalski, championne du monde de boardercross en 1999, est décédée mardi dans une avalanche survenue dans le Canton d’Uri, en Suisse, selon le journalLe Temps. Elle faisait partie d’un groupe de quatre freeriders en train de descendre le Gemsstock, une montagne connue des Alpes lépontines, quand une plaque de neige s’est détachée.

Trois personnes ont été happées. L’une a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital, deux autres ont été retrouvés sans vie : Julie Pomagalski et Bruno Putelli, guide et sauveteur basé à Albertville, rapporte Ski Chrono.

Lauréate de la Coupe du monde en 2004

La Française, âgée de 40 ans, avait remporté en plus de son titre mondial une médaille d’argent en géant parallèle aux Mondiaux en 2003. Lauréate de neuf victoires en Coupe du monde de snowboard et du globe de cristal en 2004, elle avait participé aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 et de Turin en 2006.

Retraitée depuis 2007, Julie Pomagalski était la petite-fille de Jean Pomagalski, inventeur du téléski en France dans les années 30 et fondateur à la fin des années 40 de la société de construction de remontées mécaniques Poma, aujourd’hui poids lourd mondial du transport par câble.