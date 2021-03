FOOTBALL Le capitaine du PSG et Angle Di Maria ont été victimes de cambriolage pendant PSG-Nantes

Marquinhos — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Deux joueurs du Paris Saint-Germain ont été cambriolés dimanche soir, alors que l’équipe recevait le FC Nantes en Ligue 1​ (défaite 2-1). Le premier est Angel Di Maria, dont nous vous parlions hier soir et le second est Marquinhos, a-t-on appris plus tard. Le domicile du capitaine parisien n’a pas été directement touché mais les malfaiteurs se sont attaqués au domicile de membres de sa famille.

« Il y a eu des violences » au domicile dans les Yvelines de la famille du joueur brésilien Marquinhos, qui était présente pendant le cambriolage, « dont le père », confirme ainsi une source proche de l’enquête. « Ce n’est pas chez le joueur, mais chez sa famille », a précisé cette source. Un autre joueur du club Parisien, Mauro Icardi, avait déjà subi un cambriolage en février.