Perrine Laffont, 22 ans et déjà un palmarès complet. Illustration. — Nisse Schmidt / AP / Sipa

A 22 ans, il ne lui manquait plus que ce titre. Ce lundi, Perrine Laffont a complété son pantagruélique palmarès, en remportant, sous la neige, le titre individuel aux championnats de monde de ski de bosses, au Kazakhstan. Elle a devancé la Kazakhe Yuliya Galysheva et la Russe Anastasiia Smirnova. Galysheva avait pourtant fini en tête de la finale 1, entre les 18 meilleures. Mais la jeune Ariégeoise a dominé la superfinale, qui réunissait le Top 6 de la discipline.

Avant cette consécration sur la pente d’Almaty, la jeune Ariégeoise, déjà championne olympique et du monde en parallèle avait remporté cette saison sa quatrième Coupe du monde d’affilée. La skieuse des Monts-d’Olmes visera le doublé mardi, sur la course en parallèle. « Si je gagne les championnats du monde en simple, ça ne me donnera pas envie d’arrêter, surtout à un an des JO en Chine », affirmait-elle voici quelques semaines à 20 Minutes. La cannibale des bosses n’est pas rassasiée.

Le Canadien Kingsbury intouchable

Chez les hommes, Benjamin Cavet a également réalisé une superbe performance, avec la médaille d'argent comme récompense. Le Français s'est heurté à l'invincible Canadien Mikael Kingsbury, champion olympique, nonuple vainqueur de la Coupe du monde et désormais quintuple champion du monde, alors que sa saison a été en partie gâchée par une blessure au dos.