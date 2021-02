Marseille's players celebrate after scoring a goal during the French L1 football match between Olympique de Marseille (OM) and OGC Nice at the Velodrome Stadium in Marseille, southern France on February 17, 2021. (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP) — AFP

L’Olympique de Marseille s’est imposé pour la première fois depuis un mois en championnat contre l’OGC Nice (3-2), mercredi soir en match en retard de la 11e journée de Ligue 1.

Saïf-Eddine Khaoui, titulaire pour la première fois depuis qu’il est à l’OM, a inscrit un doublé, ses premiers buts avec Marseille.

Cette victoire permet à l’OM de remonter à la 6e place, à un point de Rennes.

Au stade Vélodrome,

Une victoire et une grande émotion. L'Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 mercredi soir contre l'OGC Nice en match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Un succès construit grâce à la puissance offensive retrouvée de l’OM, et beaucoup de nouveauté insufflée par Nasser Larguet. L’entraîneur olympien avait choisi d’aligner une composition inédite, avec le jeune Dieng, 20 ans, à la pointe de l’attaque, épaulé par Luis Henrique, 19 ans, et Saïf-Eddine Khaoui, 26 ans.

Après un premier but d’Alvaro, une reprise de volée pleine lucarne à en faire pâlir Benedetto et Germain, Saïf-Eddine Khaoui a rendu la confiance enfin accordée par un entraîneur de l’OM. Dimitri Payet, bon (!) en meneur de jeu, a talonné le jeune Henrique, plein d’impact, qui a intelligemment servi Khaoui en retrait. Le Franco-Tunisien venait de frapper la barre sur une action similaire quelques minutes auparavant, mais il n’a pas tremblé cette fois. Et il a permis à l’OM de prendre le large, sur un doublé en deuxième mi-temps. Ses deux premiers buts avec le maillot olympien.

« Cette chance de pouvoir jouer »

Chose extrêmement rare depuis le début de la saison en raison du Covid-19, le joueur s’est présenté, très ému, en conférence de presse. Une rareté à la hauteur de sa prestation. « J’ai eu cette chance de pouvoir jouer et montrer mes qualités. Je remercie énormément Nasser [Larguet]. Cette chance je l’attendais depuis longtemps. Je savoure énormément, avec beaucoup d’émotion », a-t-il confié.

Arrivé à Marseille en 2016, puis prêté à Troyes et à Caen, Saïf-Eddine Khaoui était, mercredi soir, titulaire pour la première fois avec l’OM. Parfois rentré en jeu, il jouait les pompiers de service sur le côté gauche de la défense avec André Villas-Boas. « Je suis très heureux pour Khaoui, je l’ai un peu sorti du placard. Il est sérieux, travailleur, je ne l’ai jamais vu se plaindre. Je l’avais titularisé à Auxerre [en Coupe de France], il m’a montré qu’on pouvait compter sur lui », l’a félicité son nouvel entraîneur.

« Depuis le temps que j’attendais dans mon club de cœur »

Une jolie éclaircie dans le marasme qui entoure l’OM ces derniers jours avec le conflit entre Jacques-Henri Eyraud. « Depuis le temps que j’attendais ça dans ce club-là, c’est mon club de cœur », avait savouré l’ailier Olympien au micro de Canal+ quelques minutes avant d’être réinterrogé, en conférence de presse, sur l’émotion que lui procurait sa prestation : « Ça été tellement dur, plus que ces derniers mois. Je ne peux même pas vous expliquer. Je préfère savourer », a-t-il quitté la salle, les larmes aux yeux.

Plus qu’une belle histoire, Saïf-Eddine Kahoui a surtout offert la victoire à l’OM, puisque Nice était à deux doigts d’égaliser dans le temps additionnel sur un coup franc. Avec cette première victoire depuis un mois, les Marseillais remontent à la 6e place, à un point de Rennes, qu’ils affronteront lors de leur dernier match en retard, le 10 mars. Mais auparavant, c’est Nantes qui attend l’OM, avant d’aller affronter Lyon, puis Lille.