OM-OGC Nice EN DIRECT : Des Marseillais beaucoup trop rapides font le break contre Nice... Suivez le match avec nous

Hello et bienvenue dans ce live pour suivre le match en retard de la 11e journée de Ligue 1​ entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Un match dans un contexte très particulier pour l’OM qui subit une double crise : le torchon ne cesse de brûler entre les supporters et la direction avec un nouveau cap franchi avec cette mise en demeure envoyée par le club aux groupes de supporters. Et côté sportif, ce n’est pas mieux puisque l’OM n’a plus gagné en Ligue 1 depuis Nîmes, il y a un peu plus d’un mois. La victoire est indispensable pour Marseille afin d’espérer accrocher une place européenne à la fin de saison, alors qu’ils s’enfoncent dans le milieu du classement.

Les Aiglons continuent, eux de souffler le froid et le chaud, avec trois victoires et deux défaites lors des cinq derniers matchs. Mais ils pointent toujours à la 14e place. Le mercato d’hiver a fait du bien, surtout en défense, avec les arrivées de Saliba et de Todibo. Mais les deux joueurs ne sont pas qualifiés pour ce match en retard. Pas plus que Milik, Ntcham et Lirola, côté olympien. S’ajoutent à cette liste d’absent Balerdi et Benedetto, exclus lors du match nul à Bordeaux. Mais Dimitri Payet sera de retour.

» Suivez ce match en live avec nous à partir de 20h45