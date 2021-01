Mais qui diable va gagner ce Vendée Globe? — 20 Minutes

Nous y voilà. Après des semaines à s’interroger sur le pourquoi du comment du scénario et des spécificités de ce Vendée Globe 2020, nous voilà arrivés au boss de fin pour cette question de la semaine, rendez-vous hebdomadaire jusqu’à l’arrivée aux Sables d’Olonne : qui va la gagner, cette course ? Ils sont au moins six à pouvoir y prétendre. Charlie Dalin, Louis Burton, Boris Herrmann, Thomas Ruyant, Yannick Bestaven et Damien Seguin. On peut tirer jusqu’à huit si l’on compte les 16h de bonifications de Jean Le Cam​ et la position pas si éloignée que ça de Giancarlo Pedote, même si une victoire de l’Italien serait plus qu’une surprise. Seule certitude : le premier bateau arrivera à bon port mercredi.