Le mach comptant pour la 20e journée entre Lorient et Dijon a été reporté à cause du Covid. — JEFF PACHOUD / AFP

Le match Lorient-Dijon comptant pour la 20e de Ligue 1, prévu dimanche, a été reporté car plus de dix joueurs du club breton​ sont touchés par le Covid-19, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP). Il s’agit du premier match reporté en raison de la pandémie depuis le Marseille-Nice de la 11e journée, décision datant du 17 novembre.

Lorient-Dijon est un match crucial pour le maintien. Le DCFO est 18e et barragiste avant la 20e journée, et le FCL 19e et premier relégable, à deux longueurs des Bourguignons. « Après avis de la commission nationale Covid » de la Fédération, française de football (FFF), la commission des compétitions de la LFP « a décidé de reporter le match » après avoir constaté « l’absence certaine de plus de dix joueurs sur la liste des trente joueurs du FC Lorient pour cause de tests RT-PCR positifs ».

Conformément au protocole médical décrété début septembre par la Ligue, le report d’une rencontre est envisagé si l’une des deux équipes ne peut présenter au moins vingt joueurs testés négatifs sur une liste initiale de trente.