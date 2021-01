Que sera-t-il encore autorisé de faire après 18 heures ? — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, Jean Castex a étendu le couvre-feu à partir de 18 h à l'ensemble du territoire métropolitain, à compter de ce samedi.

Certaines (rares) choses restent possible passé ce délai, où il vous faudra sinon rester chez vous.

On vous détaille ce que pouvez faire et ne pas faire.

A partir de ce samedi, la France métropolitaine rentre dans une nouvelle étape de sa lutte contre l’épidémie et la propagation du coronavirus. Le couvre-feu national, jusque-là fixé entre 20 heures et 6 heures du matin, a été étendu et débutera désormais à 18 heures, « au moins pour deux semaines », a précisé le Premier ministre, Jean Castex, lors d’une conférence de presse ce jeudi. Concrètement, à partir de 17h59 et 59 secondes, quel sera notre rayon d’action et les choses autorisés ?

Aller chercher son enfant à l’école

Rassurez-vous, vous n’allez pas abandonner votre marmot sous le préau et vous avez toujours le droit d’aller le chercher, les écoles, les crèches, collèges et lycées faisant partie des exceptions aux règles du couvre-feu. Par contre, il vous faut pour cela remplir l’attestation de déplacement dérogatoire et y cocher la case n° 3 : « déplacements pour motif familial impérieux ».

Revenir à son domicile après son travail, un stage, ou une formation

Désolé, mais vous ne pouvez pas prétendre à votre patron que vous êtes obligé de partir à 17 heures pour respecter les délais de couvre-feu (mais bien tenté). Si votre travail, votre stage ou votre formation professionnelle finit trop tard et vous empêche d’être chez vous à 18 heures, il vous suffit de remplir l’attestation de déplacement dérogatoire (à télécharger ici) « déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ».

Se faire livrer vos repas après 18 heures

Pas besoin de commander vos sushis ou votre big mac dès 16 h 30. Les livreurs sont autorisés à travailler même après 18 heures. Par contre, vous ne pouvez plus faire du « click and collect » en vous rendant vous-même dans votre restaurant préféré à emporter.

Prendre l’avion ou le train après 18 heures

Comme lors du couvre-feu à 20 heures, les transports longue distance font figure d’exception. Il vous est ainsi toujours possible de prendre un train, un avion ou un bus partant et arrivant au-delà de 18 heures, mais avec une attestation dérogatoire. Pour la personne prenant le transport, il s’agira de cocher la case 7, « déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de longue distance. »

De la même façon, vous pouvez vous rendre à une gare, un aéroport ou une station de bus passé 18 heures pour accompagner ou venir chercher une personne se déplaçant. Il faut dans ce cas cocher la case 3, « motif familial impérieux » (même si la personne n’est pas de votre famille).

Sortir son animal de compagnie

Comme lors du couvre-feu de 20 heures, il suffit de cocher la case n° 8 : « déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie »

Ce qu’on ne peut plus faire après 18 heures…

Sortir une heure faire un tour

Contrairement à un confinement, on ne peut braver le couvre-feu pour aller s’aérer une heure lors d’une marche quotidienne de moins d’un kilomètre passé 18 heures.

Faire du sport dehors

Là aussi, contrairement au cadre d’un confinement, il n’est pas possible de faire exception au couvre-feu pour une activité sportive. Veuillez donc claquer vos meilleurs footings et tractions dehors en journée.

Faire des activités périscolaires

Les activités périscolaires pour les enfants sont désormais proscrites après 18 heures.

Rendre visite dans un Ehpad

Les visites dans les Ehpad sont limitées aux horaires du couvre-feu, de 6 heures à 18 heures.

Faire ses courses

Tous les commerces ont l’obligation de fermer à 18 heures. Quant à vous, vous devez être rentré chez vous avant 18 heures.

Allez, bon courage quand même !