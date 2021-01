Frédéric Antonetti durant le match contre Nice, le 9 janvier 2021 — AFP

Un match nul mais un (nouveau) clash mémorable. Si la rencontre entre Metz et Nice, samedi soir, ne devrait pas rester dans les annales du football français pour son jeu, elle restera au moins comme le théâtre d’un nouveau coup de sang de Frédéric Antonetti.

Pour une histoire de penalty, l’entraîneur messin a copieusement invectivé Yoann Cardinale, le deuxième gardien de l'OGC Nice. Une sortie allégrement commentée sur les réseaux sociaux et qui a finalement fait réagir le Gym, furibond, ce mardi. Traiter son goal de « cloche » et de « bidon » est une « énième sortie de route », « indigne », selon le club.

Pour ceux qui n’ont pas vu hier, notre Frédéric Antonetti national a encore terminé un adversaire sur le banc 😭😭

La victime du soir : Yoan Cardinale, 2ème gardien de l’OGC Nice ! https://t.co/LPFdmijvax — TEAM GRENAT (@TeamGrenat) January 10, 2021

« Tu es la risée de la France »

Le courroux d’Antonetti s’est fait largement entendre alors que Yoan Cardinale réclamait, depuis le bord du terrain, un penalty en faveur des Aiglons. « Explique-moi ce que tu as vu de là. Ferme-la ! Espèce de bidon que tu es ! Espèce de bidon ! Oh, il a tout vu de là. Putain cela me tue les équipes comme ça », a vociféré l’entraîneur des Grenats.

Même l’arbitre, qui s’avançait vers l’écran de la VAR pour finalement accorder le penalty, tentait sans succès de le calmer. Le coach repartait de plus belle : « Va dans le kop sud toi, au lieu d’être joueur. C’est ta place. Espèce de cloche. Tu es la risée de la France ! Va t’acheter un cerveau. Tu discutes avec moi ? Je ne vais pas m’abaisser à ça ! »

Dans un communiqué publié trois jours après, le Gym explique avoir attendu que son ancien entraîneur, de 2005 à 2009, fasse « amende honorable ». « Mais rien n’est venu, se désole le club. Aux vociférations insultantes de samedi soir a succédé un silence tout aussi indigne ». Et d’ironiser : « Si la place de Yoan est en tribune, quelle est celle d’un éducateur qui s’oublie de la sorte devant la France entière depuis des années ? En DH ? ».