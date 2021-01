Le ministère des Sports a invité les clubs français à reporter leurs matches de Coupes d'Europe de rugby face à des clubs britanniques pour éviter les risques de propagation de variants plus contagieux de Covid-19, selon un communiqué. Le ministère des Sports a en effet écrit ce week-end à la Ligue nationale de rugby (LNR) « pour l’inviter à reporter les prochaines rencontres incluant des clubs français, conformément aux souhaits exprimés par plusieurs clubs professionnels français de rugby ces derniers jours », explique ce communiqué.

