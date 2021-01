Mercato EN DIRECT : Pochettino bientôt officialisé par le PSG, Aulas invite Depay à rester « autant de temps qu'il le souhaite »

11h25: Dans ce papier intéressant rédigé pour RMC par Guillem Balagué, le biographe de Pochettino (et grosse pointure parmi les journalistes qui comptent en Espagne et en Angleterre globalement), on apprend que l'Argentin a refusé deux offres concrètes depuis son départ de Tottenham : L'une de Benfica, et l'autre de l' AS Monaco, qui s'est rabbatu sur Niko Kovac. Pochettino a bien fait d'attendre, franchement.