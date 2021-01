Le défenseur international norvégien Omar Elabdellaoui, qui évolue en Turquie à Galatasaray, a été gravement blessé au visage et aux deux yeux par un feu d’artifice lors de célébrations du Nouvel An, ont indiqué vendredi son médecin et son club.

Elabdellaoui « est arrivé à l’hôpital hier [jeudi] vers minuit. Il est blessé aux deux yeux. Nous l’avons pris en charge avec un chirurgien plastique et une équipe d’ophtalmologues », a indiqué vendredi le professeur Vedat Kaya, de l’hôpital Liv où le joueur est traité.

