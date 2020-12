Multiplex EN DIRECT : Kalimuendo frappe encore pour Lens... Bordeaux mené sur sa pelouse... Vivez le live avec nous

18h40 : Ah oui, que je vous explique le principe de ce multiplex qui n'en est pas un (ouais, on est des escrocs assumés). Il n'y a que deux matchs sur les cinq de 19h qui sont diffusés à la télé, Rennes-Metz et Nice-Lorient, on va donc se balader de l'un à l'autre, et on vous donnera les résultats des autres rencontres en temps réel. C'est bon pour tout le monde ?