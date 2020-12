Marcus Thuram — SIPA

Comme prévu, Marcus Thuram prend très cher après son expulsion sur crachat contre Hoffenheim en Bundesliga. Le joueur du Borussia Monchengladbach a écopé de six matchs de suspension (cinq fermes et un de sursis pendant un an) ainsi que d’une amende, a communiqué la fédération allemande de football (DFB).

Le joueur avait craché sur un adversaire lors d’un match avec son club du Borussia Mönchengladbach contre le TSG Hoffenheim (1-2) samedi. Il devra s’acquitter d' « une amende de 40.000 euros », a poursuivi la fédération. Elle viendra en addition de l’amende de 150.000 euros déjà infligée par son club au Français, qui s’est par ailleurs déjà excusé.