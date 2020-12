Marcus Thuram risque gros après son rouge — SIPA

L'international français du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, a écopé d'un carton rouge samedi après avoir craché au visage d'un adversaire, lors de la défaite de son club face à Hoffenheim en Championnat d'Allemagne (2-1) et risque une longue suspension malgré des excuses présentées après la rencontre.

Thuram a été exclu du terrain après un recours à l'arbitrage vidéo (VAR) montrant le joueur crachant au visage d'un défenseur d'Hoffenheim, Stefan Posch, à 11 minutes de la fin du match, après qu'Andrej Kramaric avait égalisé pour Hoffenheim au Borussia Park.

« J'ai réagi de la mauvaise manière », a reconnu le joueur dans un message publié sur Instagram et Twitter, évoquant un geste « accidentel », « non intentionnel », qui « ne devrait jamais se produire » et présentant ses excuses à Stefan Posch ainsi qu'à ses coéquipiers, sa famille et « toutes les personnes qui ont été témoin de (sa) réaction », a-t-il ajouté.

🇩🇪 #Bundesliga



⚽️ @JP_Papin : "Les instances allemandes ne pardonnent pas sur ce genre de geste. Marcus Thuram va prendre très cher" pic.twitter.com/Gv7hOJ90Lj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2020

L'ancien Guingampais a indiqué qu'il «accepterait toutes les conséquences de son geste», alors qu'il pourrait faire l'objet d'une longue suspension.

Neuf minutes après l'exclusion de l'international français (23 ans, 3 sélections), Ryan Sessegnon a permis à Hoffenheim de prendre un avantage décisif en reprenant un centre au premier poteau, son but donnant la victoire à son club.

Le Borussia reste sur une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues, et pointe désormais à la 8e place de la Bundesliga. Mais il est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions et rencontrera Manchester City en février.