Il faudra attendre un mois pour voir OM-Lens — Alain ROBERT/SIPA

L'OM et Lens auront finalement le droit de souffler. Le match en retard entre les deux équipes comptant pour la 9e journée de Ligue 1, initialement reprogrammé le 3 janvier 2021, a finalement été reporté au 20 janvier afin de préserver les congés de fin d’année des joueurs.

Cette décision a été prise « afin que toutes les équipes bénéficient de la même période de repos durant la trêve hivernale », a précisé la LFP, qui a programmé la rencontre à 21 heures le mercredi 20 janvier. « Ça ne nous semblait pas trop correct de jouer le 3 janvier, quand tous les autres seront en vacances. On a fait un dossier, qui a été validé. Lens pensait comme nous », a expliqué vendredi l’entraîneur marseillais André Villas-Boas​ en conférence de presse.

« Le calendrier a été surchargé et on avait besoin, physiquement et mentalement, de cet arrêt », a ajouté le technicien portugais, qui pourra donc donner deux ou trois jours de vacances supplémentaires à ses joueurs. L’OM attend également la reprogrammation de son match contre Nice (11e journée) qui a aussi été reporté pour cause de coronavirus.