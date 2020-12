Gervais Martel a quitté le RC Lens — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Interrogé dans le cadre d’un portrait d’Olivier Létang, probable futur président du Losc qu’il connaît bien, Gervais Martel s’est lâché sur Gérard Lopez.

L’ex-patron du RC Lens tacle la gestion financière de l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois. Il lui en veut aussi pour ses déclarations sur le derby.

Certains diront que c’est l’hôpital qui se moque de la charité en terme de gestion financière. Il n’empêche que Gervais Martel a la dent dure contre Gérard Lopez. L’ancien président du RC Lens (1988-2017) ne cache pas qu’il n’a jamais été un grand fan de celui qui s’apprête à quitter le club nordiste, rattrapé par une dette énorme (125 millions d’euros).

Joint pour un portrait consacré à Olivier Létang, probable successeur de Lopez à la tête du Losc qu’il connaît bien, l’ancien dirigeant s’est lâché sur l’homme d’affaires hispano-luembourgeois. A qui il reproche notamment ses déclarations passées sur le derby.

Que pensez-vous d’Olivier Létang qui devrait prendre la succession de Gérard Lopez au Losc ?

Olivier est certainement un mec qui a connu Lens à la fois en couleurs et en noir et blanc quand Lens avait des résultats. A l’inverse du précédent président si vous voyez ce que je veux dire. (Dans une interview accordée à la Voix du Nord en début de saison, Gérard Lopez avait été interrogé sur le retour de Lens en Ligue 1. Il avait déclaré : « Je connais le derby du Nord, même si je regardais encore la télé en noir et blanc quand Lens était en Ligue 1 »).

C’est-à-dire ?

Il a été écrit partout pendant le confinement que Gérard Lopez était le nouveau conseiller financier de la Ligue. Mais bon, pour emprunter avec des intérêts à 12 %, Gilbert Montagné n’a même pas besoin de son labrador.

Vous pensez que Létang c’est mieux que Lopez ?

Ça n’a rien à voir. Au Losc, il y avait un mec qui sortait des voitures [Lopez avait dirigé l’écurie Lotus en F1]. Il était partout et nulle part. Et maintenant, il y a un mec qui connaît le football. Ce sera forcément un plus pour Lille.