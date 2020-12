FOOTBALL « On tombe des nues »… Au domaine de Luchin, centre sportif et administratif du club nordiste, les employés n’en reviennent toujours pas

Le domaine de Luchin, centre d'entrainement du LOSC. — M.Libert / Archives 20 Minutes

Gérard Lopez, président du Losc depuis 2017, devrait vendre le club dans les prochains jours à un fonds d’investissement.

Une annonce que les salariés ont appris dans la presse.

Pourtant, lundi, une réunion d’information avec les dirigeants s’était voulue rassurante sur l’avenir du Losc.

« On a été un peu bernés », « ils nous ont tout cachés », « c’est une vraie surprise »… Mercredi après-midi, les salariés du Losc étaient encore un peu groggy après l’annonce de la probable vente du club dans les prochains jours comme l’a révélé l'Equipe. Gérard Lopez, président depuis 2017, s'apprête à céder un club très endetté (130 millions d'euros) à un fonds d'investissement luxembourgeois. Sauf que les salariés du club ont tous appris la nouvelle sur le site du quotidien sportif. Car au domaine de Luchin, rien ne laissait transparaître ces derniers jours une telle déflagration.

Lundi midi, la centaine de salariés du club avait même été conviée à une réunion d’information avec Marc Ingla, le directeur général du club. Devant des employés présents physiquement ou à distance, l’Espagnol s’est voulu rassurant quelques jours après l’annonce du désengagement de Mediapro et des droits télé qui vont avec.

Marc Ingla n’a « jamais parlé de vente du club » aux salariés

« Il nous a dit que l’équipe dirigeante était toujours là et qu’elle allait assurer malgré le Covid, malgré les pertes énormes liées à Mediapro. Il a ajouté qu’avec Gérard Lopez, ils allaient faire en sorte qu’on sorte indemnes de tout ça. S’il n’a pas nié qu’il allait sans doute falloir serrer la vis, Il ne nous a jamais parlé de vente du club. Le sujet n’a jamais été abordé », raconte un salarié.

De quoi tomber de sa chaise quand vingt-quatre heures plus tard, les salariés ont découvert dans la presse que leur président était en train de négocier la vente du club. « C’est complètement fou car on se doute qu’ils étaient au courant. On savait qu’il y avait des difficultés au club, que c’était tendu au vu du contexte économique et sanitaire. Mais jamais on n’avait imaginé une revente du club », assure un autre employé du Losc.

Les salariés ont tout appris dans la presse

Il faut dire que la communication interne n’a jamais été le fort du club nordiste. En 2020, seulement deux réunions ont eu lieu entre dirigeants et salariés. L’une en mars avec Gérard Lopez après l’annonce du premier confinement, l’autre… lundi avec Marc Ingla. L’actualité du club et ses soubresauts internes comme les tensions entre Ingla et Campos, les salariés du Losc l’ont appris par la presse.

Forcément, depuis mardi, les salariés se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Mercredi après-midi, aucune communication interne n’avait été faite sur le sujet de la possible vente du club. Tout le monde espère désormais sauver sa peau dans un climat de grosse inquiétude sur l’emploi. Et de rancœur envers la direction actuelle.