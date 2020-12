Ligue 1 EN DIRECT : Le Losc déjà devant... Suivez le multiplex en live

pascalouzen il y a 43 minutes

en meme temps on suivra lille mais aussi monpellier qui sont en capaciter de "chalanger le psg" cette année ....d ailleur les deucx equipe souhaite bonne chance au merlu , qui pourrai nous sortire un "match nul " dont il on le secret et la potion



>> Oui tout à fait, Montpellier est une vraie belle époque à voir jouer cette année. Mais pas trop ce soir, en revanche. Par contre pour challenger le PSG sur l'ensemble d'une saison, il va falloir se lever de bonne heure.