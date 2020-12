Le football français est en deuil. Gérard Houllier, ancien sélectionneur des Bleus et grand entraîneur de Liverpool, est mort dans la nuit à l'âge de 73 ans. Selon l'Equipe, il avait été opéré il y a trois semaines de l'aorte, dont il avait déjà subi une dissection en urgence en 2001 et pour laquelle il était toujours sous traitement régulier.

Absolutely heartbroken to hear that my old boss, Gérard Houllier, has sadly passed away. A great manager and a genuinely caring man. #RIPBoss pic.twitter.com/klbkY3MCo4