Des images qu'on n'aime pas voir quand il s'agit de Neymar. — Thibault Camus/AP/SIPA

Au Parc des Princes,

Cela faisait tellement longtemps, on avait presque oublié la fragilité proverbiale des chevilles de Neymar. Et puis on finissait notre compte rendu, alors il faut avouer que le coup de cisaille de Thiago Mendes, expulsé en deux temps par l’arbitre, nous avait un peu échappé. Mais au ralenti, c’est une image qui fait remonter à la surface de douloureux souvenirs et beaucoup trop de bulletins médicaux compliqués à base de fracture du cinquième métatarsien.

Cette fois, c’est la cheville gauche

Croisons les doigts pour que ce soit moins grave, cette fois, alors que les premières informations font plutôt état d’une grosse entorse sans complications. « On en saura plus après les examens lundi », a éludé Tuchel, qui n’aime pas être gagné par le pessimisme avant les retours officiels du staff médical. Pour être honnête, on n’a aucune idée de la période d’indisponibilité du Brésilien, même si on le voit mal gambader au Parc mercredi contre Lorient ou dimanche prochain à Lille.

Neymar les mains sur le visage, en pleurs, une image qu'on connaît trop hélas et qu'on n'aime pas. On aura peut être des nouvelles via Thomas Tuchel à la conf'. #PSGOL @Europe1 pic.twitter.com/uuECw1IR8m — Julien Froment (@JulienFroment) December 13, 2020

Le numéro 10 parisien est sorti en larmes, selon les images, et cela n’augure forcément rien de bon. Cela dit, il s’agit cette fois de la cheville gauche, dont on peut toujours espérer qu’elle ait mangé plus de soupe que la droite. On ajoutera aussi qu’il ne faut pas être trop dur avec son compatriote brésilien de l’OL, qui n’y est pas allé avec la volonté de ramener un bout d’os à la maison, et que ce n’est pas tout à fait sa faute si Neymar avait décidé de lâcher le ballon une seconde trop tard en moyenne, comme ça peut lui arriver les mauvais jours.

Evidemment, Neymar Senior ne l’a pas interprété de manière aussi pacifique au moment de partager son courroux sur Instagram : « Pourquoi ne pas sanctionner dès la première faute ? Pourquoi attendre la 7e, 8e ou 9e faute ? Il faut vraiment regarder le VAR pour voir qu’il s’agit d’une expulsion ? Avons-nous besoin du VAR pour sanctionner une intervention aussi violente ? Avons-nous besoin de blesser quelqu’un pour agir honnêtement ? ».

Mbappé lui aussi sur la corde raide

Quoi d’autre ? Une absence de trop longue durée, mettons 2-3 mois, n’aiderait pas Tuchel à mieux dormir, alors que le Ney a littéralement porté l’équipe sur ses petites épaules contre Manchester et Basaksehir pour éviter l’humiliation d’une sortie de route en poule, même s’il est apparu frustré dimanche soir, marqué par deux ou trois interventions « dans l’esprit » de Leo Dubois, comme on dit.

L’Allemand doit se dire qu’il a la guigne, lui qui a dû remplacer Diallo au bout de 20 minutes à cause d’une énième rechute musculaire et laisser Mbappé à l’écurie jusqu’à la 60e​. Le champion du monde français avait ressenti une petite gêne musculaire à la cuisse à l’entraînement de la veille et le staff médical avait prévenu : Le joueur est en « zone rouge », avec gros risque de blessure au-delà de 25 minutes de jeu. Tuchel a gratté cinq minutes de rab, même dix avec le temps additionnel, sans avoir à le regretter. C’est toujours ça de pris.