Le Losc est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison — AFP

Avec six victoires et deux nuls en huit matchs, le Losc est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile.

Une série d’invincibilité qui dure depuis le mois de février et qui explique aussi la bonne forme des Nordistes.

C’est le genre de stats qui devrait rassurer le Losc ​ avant de recevoir le PSG dimanche prochain pour le choc de cette fin d’année en Ligue 1. Vainqueur dimanche de Bordeaux (2-1), Lille a confirmé qu’il était imprenable sur ses terres.

Depuis le début de saison, Lille n’a jamais perdu au stade Pierre Mauroy. Mieux, avec 20 points pris sur 24 possibles (6 victoires et 2 nuls), le club nordiste est tout simplement la meilleure équipe du championnat sur ses terres. Et pour ceux qui voudraient encore faire la fine bouche malgré tout, il faut préciser qu’en Ligue 1, le Losc n’a encore jamais été mené au score à domicile cette saison. Des statistiques impressionnantes qui expliquent aussi pourquoi le Losc peut espérer se mêler à la course au titre. Grâce à des repères tactiques immuables comme l’explique Christophe Galtier.

Lille a des repères dans son jardin

« Cette série nous aide à avoir de la confiance, à être bien placé. Je pense qu’il y a un gros travail de fait pour l’équipe sur les principes et les organisations. On est lisibles, mais les joueurs ont des repères à domicile. Et quand ils sont sur leurs repères, ils sont plus efficaces. Avec l’enchaînement des matchs, j’insiste pour que les joueurs soient sur leurs points forts pour éviter de dérégler. Et on essaie de maintenir la même organisation pour que les joueurs s’y retrouvent », raconte l’entraîneur lillois.

Dans une saison sans public où beaucoup d’équipes perdent à domicile faute de soutien populaire, le Losc arrive à garder la main dans son jardin. « On se sent bien, il y a une bonne atmosphère. On est très impliqué et on a ce truc en plus. Et puis, les équipes qui viennent ici savent aussi que ça va être compliqué. On appuie bien, on entame bien nos matchs, on met du rythme, beaucoup d’intensité et ça paye à un moment donné », développe Benjamin André, le milieu de terrain lillois.

Une série d’invincibilités qui dure depuis neuf mois

Et la recette fonctionne depuis le 16 février dernier. Ce jour-là, Marseille était venu s’imposer au stade Pierre Mauroy. La dernière défaite du Losc sur ses terres. Lille reste désormais sur treize matchs d’affilée toutes compétitions confondues sans revers à domicile. De quoi vraiment bomber le torse avant de défier le PSG dimanche prochain dans la forteresse Pierre Mauroy.