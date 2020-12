Renato Sanches, le milieu de terrain lillois — Pascal Rossignol/AP/SIPA

C’est un vrai coup dur pour le Losc. Blessé depuis la mi-novembre, Renato Sanches ne rejouera pas un match avant 2021. Pourtant, l’international portugais, présent sur le banc de touche jeudi en Ligue Europa, s’était remis de sa blessure à la cuisse contractée début novembre avec sa sélection. Mais le joueur s’est refait mal vendredi matin à un autre endroit de cette même cuisse maudite.

Absent depuis début novembre

Et sera donc forfait pour les trois derniers matchs de l’année civile contre Dijon, Paris et Montpellier. « Renato va donc manquer toute la série de dix matchs », a regretté Christophe Galtier qui n’aura pas pu compter sur son joueur ces deux derniers mois. Ce qui n’a pas empêché le Losc de continuer à briller en Ligue 1 et en Ligue Europa…