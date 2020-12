Thomas Ruyant, skipper de LinkedOut. — Pierre Bouras - TR Racing

Le journal du 9 décembre

Ruyant et Dalin prudents dans la tempête

Eviter la casse à tout prix, telle était la volonté de la course au moment d’essuyer le terrible front, ses vents à 40 nœuds et sa mer cassante. Pour le moment, c’est du tout bon pour Charlie Dalin et Thomas Ruyant, contraints à l’humilité face aux éléments de par leur positionnement, bien que le Nordiste se soit un peu plus protégé que le leader de la course en prenant un peu plus au nord mardi soir. Décryptage de ces choix de course par Yannick Bestaven.

« Nous qui aimons d’habitude aller vite, là je fais tout pour ne pas être en avance sur les routages. Je laisse passer la dépression gentiment devant moi et je mets du nord-est dans ma route. J’y vais à petite vitesse pour éviter d’aller dans les vents forts et dans la grosse mer. Ça ne sert à rien, c’est du casse-bateau et pas de la course. »

Le classement à 12h

1) Charlie Dalin (Apivia)

2) Thomas Ruyant (LinkedOut)

3) Louis Burton (Bureau Vallée 2)

4) Yannick Bestaven (Maître Coq IV)

5) Benjamin Dutreux (Omia – Water Family)

Un mois de course sur le Vendée Globe

Déjà un mois que les skippeurs sont partis des Sables d’Olonne pour affronter l’Everest des mers. Ça n’a pas toujours été facile et, disons franchement les choses, les conditions n’ont pas toujours été favorables à la flotte. Ajoutez à cela la peur de la casse et vous obtenez un joli retard sur le temps de référence d'Armel Le Cléac'h​. Le vainqueur du Vendée Globe 2016 avait déjà franchi la longitude du cap Leeuwin au même stade de la course. Autant dire que si les choses ne bougent pas très vite, son record pourrait ne pas être battu. Rappelons néanmoins que sa remontée de l’Atlantique avait été relativement lente et qu’à 40 % de course, rien n’est encore fait. Mais ce serait une première depuis le deuxième Vendée Globe que le record de l’épreuve ne tomberait pas face à la nouvelle génération.

L’équipe de Nicolas Troussel en tête sur Virtual Regatta

En parlant de gens qui vont vite, la flotte de tête virtuelle est sur le point de franchir le cap Leeuwin et flirte avec ruse le long de la zone d’exclusion des glaces. Un groupe mené par l’équipe d’un ancien skippeur du Vendée Globe 2020 en la personne de Nicolas Troussel. Petite consolation pour l’un des ex-outsiders de la course, qui avait été le premier contraint à l’abandon après un démâtage en début d’épreuve. Quant à notre bateau, on évitera d’évoquer son classement. Nous, on est là pour l’aventure, un peu comme Sébastien Destremau.