Place à l’épisode numéro quinze de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent tout d’abord l’actualité chaude du jour, c’est-à-dire le limogeage de Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris, qui n’a pas résisté aux résultats catastrophiques du FCN sur l’année 2020 (5 victoires seulement en 23 rencontres de Ligue 1).

Une question sur Twitter a été posée aux internautes. Le FC Nantes s’enfonce dans la crise. A qui la faute ?

De plus, les journalistes expliquent ce qu’il se passe dans le vestiaire nantais et pourquoi on en est venus à l’éviction de Christian Gourcuff. Patrick Collot, qui va assurer l’intérim jusqu’en janvier, peut-il être l’homme de la situation ?

Enfin, une large part du podcast est consacrée à la gestion désolante du club depuis l’arrivée du président Kita en 2007. Collot est le 17e entraîneur de l’ère Kita (si on compte les intérimaires et Michel Der Zakarian qui a entraîné à deux périodes différentes).

