Ole Gunnar Solskjaer lors du match de Manchester United à Southampton le 29 novembre 2020. — Adam Davy/AP/SIPA

Si un nul suffit à Manchester United pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi face au PSG, Ole Gunnar Solskjaer voit plus loin. L’entraîneur mancunien ne visera rien d’autre que la victoire, qui lui assurerait de manière quasi certaine la première place du groupe avant même la dernière journée. Voici ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de veille de match donnée par le Norvégien ce mardi.

United jouera pour gagner

« Plus vite on se qualifie, mieux c’est, évidemment. Avec une victoire on finirait à la première place, donc ce sera notre objectif. On veut rentrer dans ce match en jouant avec notre style, en attaquant fort, en défendant bien face à une équipe de très haut niveau avec quelques individualités aussi de très haut niveau, mais notre but est de gagner et d’être premier. »

Un match spécial pour Cavani

«Edinson ​ est prêt à jouer. Evidemment, c’est particulier pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club dont il est le meilleur buteur de l’histoire. Cela aura forcément un effet sur son mental, mais de ce que je sais de lui, ça lui donnera de l’énergie. Il va travailler sur son état d’esprit aujourd’hui et demain pour être prêt pour le match. »

Tous déjà fans de Cavani

« C’est un professionnel exemplaire. Je ne le connais pas encore très bien personnellement à cause de la langue, on doit encore se parler par l’intermédiaire d’un interprète, mais il est tellement professionnel, tellement méticuleux, tout ce qu’il fait est dans l’idée d’être le meilleur joueur possible. C’est aussi un très bon coéquipier, très altruiste. Sauf pour le stationnement sur le parking, il se gare trop près des voitures des joueurs ou des entraîneurs parfois (sourire). »

Forte concurrence pour le poste de numéro 9

« Il n’y a que deux joueurs dans tout l’effectif qui sont limités à un seul poste, ce sont David (de Gea) et Dean (Henderson, les gardiens de but). Tous les autres peuvent jouer à des postes différents. Anthony (Martial), Marcus (Rashford), Mason (Greenwood) et même Edinson peuvent jouer dans toutes les positions de l’attaque. Il y a souvent des raisons tactiques pour lesquelles parfois c’est Anthony, parfois c’est Marcus, parfois Mason, parfois Edinson (qui joueront avant-centre) et parfois ils seront deux, donc je ne pense vraiment pas que ce soit un problème. »