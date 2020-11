Jean-Louis Gasset a apprécié l'état d'esprit de son équipe face à Rennes vendredi soir. — DAMIEN MEYER / AFP

Les Girondins de Bordeaux se sont imposés vendredi soir sur le terrain de Rennes.

Sans être brillants dans le jeu, les hommes de Jean-Louis Gasset ont affiché des valeurs qui leur faisaient défaut depuis le début de la saison.

Les Bordelais s’en sont remis au talent de Ben Arfa pour débloquer la rencontre.

Au Roazhon Park,

La trêve internationale semble avoir fait le plus grand bien aux Girondins. Englués dans le ventre mou du championnat, les hommes de Jean-Louis Gasset se devaient de réagir après les deux déculottées face à Monaco et Montpellier. Alors ils ont donc profité de ces deux semaines de coupure pour se dire les choses en face et travailler d’arrache-pied. « Ils ont compris que si on continuait comme ça, on risquait d’avoir des problèmes », a indiqué le coach bordelais.

⚽️Après les paroles, les actes. Enfin. Il faut retenir le caractère. Mais comme par hasard certains étaient le cul par terre à la fin. Baysse mérite de poursuivre. Retour en forme d’Otavio. C’est insuffisant offensivement mais là il y a eu une équipe #Bordeaux #Girondins #FCGB https://t.co/m0SmEGOSir — Clement Carpentier (@clementcarpet) November 20, 2020

Cet investissement à l’entraînement a porté ses fruits vendredi soir avec une victoire précieuse sur le terrain du Stade Rennais (0-1). « Cette victoire, c’est celle de l’état d’esprit », s’est félicité Jean-Louis Gasset, fier du visage affiché par ses joueurs. « Le maître mot c’est de jouer ensemble. Et quand on joue ensemble, on a des individualités pour faire la différence », a-t-il déclaré l’issue de la rencontre.

L’équipe s’est mis « le cul par terre »

L’éclair est venu d’Hatem Ben Arfa qui a puni son ancien club juste avant la mi-temps à la suite d’un enchaînement dont lui seul a le secret. « Il avait tellement envie de faire un bon résultat ici. D’autant qu’il n’aime pas perdre et qu’il n’a pas l’habitude dans sa carrière de trop perdre », a souligné son coach.

Dans le sillage de son meneur de jeu, qui est même venu prêter main-forte à sa défense, c’est toute l’équipe qui s’est mis « le cul par terre », selon Paul Baysse. « Ce n’était peut-être pas notre meilleur football mais on a mis de la rigueur et on a montré un état d’esprit qui nous manquait depuis plusieurs matchs », a indiqué le défenseur central des Girondins, qui croit en des lendemains qui chantent pour son équipe. « Tout n’est pas rose mais si on montre à chaque match autant de détermination, on prendra des points », a-t-il assuré.