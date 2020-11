48e: La petite stat' qui fait mal pour les Bretons qui ont touché 10 fois les montants depuis le début de la saison.

🔴⚫ 10 poteaux touchés par le Stade Rennais. #SRFCFCGB



🚩Terrier au LOSC (84')

🚩Hunou c. MHSC (32', 35')

🚩Raphinha c. MHSC (60')

🚩Bourigeaud c. ASM (65')

🚩Nzonzi c. SDR (90')

🚩Tait au DFCO (84')

🚩Terrier c. SB29 (25')

🚩Guirassy c. SB29 (88')

🚩Del Castillo c. FCGB (43')