L'équipe de France devra battre du lourd pour remporter la Ligue des nations — VS Press/SIPA

Fumée blanche en Ligue des nations, le final four est connu. La France et l'Espagne ont été rejoints par la Belgique et l’Italie mercredi soir pour former un quatuor très, très costaud. Si les Bleus font figure de favoris du haut de leur statut de champions du monde, la victoire sera difficile à aller chercher.

La Squadra Azzurra n’a pas tremblé. Pour se qualifier, elle devait faire aussi bien que les Pays-Bas, vainqueurs dans le même temps contre la Pologne. Jamais vraiment inquiétée, l’Italie s’est imposée 2-0 contre la Bosnie et s’assure par le même biais l’organisation du final four.

Tirage au sort le 3 décembre

La Belgique, qui ne devait absolument pas perdre, a de son côté fait parler son talent offensif face au Danemark. Si les Diables Rouges ont fini par l’emporter 4-2, ils ont dû batailler pour prendre le large sur des Danois coriaces. Il aura fallu attendre un doublé de Romelu Lukaku en début de seconde période pour voir les Belges se mettre à l’abri, même si une ultime boulette de Thibaut Courtois a presque relancé le suspense en fin de match. Le tirage au sort du final four aura lieu le 3 décembre.