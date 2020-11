Ca se confirme: jouer Daniil Medvedev sur dur indoor est loin d'être un cadeau. Le Russe a battu Novak Djokovic en deux sets (6-3, 6-3) à l'occasion du deuxième match de poule des deux joueurs comptant pour les ATP Finals. Il rejoint ainsi Dominic Thiem, premier qualifié pour le dernier carré. Novak Djokovic devra quant à lui battre Alexander Zverev pour avoir une chance de poursuivre l'aventure.

« J'aime toujours jouer Novak, l'un des plus grands champions de notre sport. Quand j'étais enfant, je le voyais gagner ses premiers titres en grand chelem et c'est un rêve d'enfant devenu réalité de l'affronter », a déclaré après le match le joueur de 24 ans qui a donné la leçon au maître.

