OM-Nice se jouera à une date ultérieure — Dave Winter/BPI/Shutterstock/SIPA

L'Olympique de Marseille ne recevra pas l'OGC Nice ce samedi pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 en raison de nombreux cas de coronavirus au sein de l’effectif niçois, a annoncé mardi la Ligue de football professionnel (LFP).

« Après avis de la commission nationale COVID FFF constatant l’indisponibilité certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs de l’OGC Nice, pour cause de tests RT-PCR positifs, pour son match contre l’Olympique de Marseille, la Commission des Compétitions de la LFP, […] décide de reporter le match Olympique de Marseille-OGC Nice, comptant pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le samedi 21 novembre 2020 à 21 heures, à une date ultérieure », a communiqué la LFP.