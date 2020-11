Hugo Lloris avec les Bleus — Michael Zemanek/BPI/Shutterstock/SIP

Le sujet a pris une ampleur nationale. A peine cinq minutes après le début de la conférence de presse de veille de match face à la Suède, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris a été interrogé sur l'interview polémique donnée à Canal+ par la capitaine de l'équipe de France féminine, Amandine Henry, dans laquelle elle n’était pas tendre avec sa sélectionneuse, Corinne Diacre.

« Pour être honnête j’étais un peu surpris dans le sens où, en général, lorsqu’il y a des difficultés, des incompréhensions, des désaccords, on les règle en interne, autour d’une table, entre cadre, sélectionneuse et président, a réagi Lloris. Le président s’est exprimé là-dessus​ et j’espère qu’ils trouveront une solution commune pour le bien de l’équipe de France féminine. »

Clair et efficace. De son côté, le sélectionneur Didier Deschamps s’est montré lui un poil plus agacé par la question, félicitant ironiquement Canal+ pour l’interview. « Au-delà de compétences reconnues de Corinne Diacre, c’est quelqu’un que j’apprécie humainement, tranche-t-il. Par respect pour elle, ce n’est pas mon rôle de donner un avis sur une situation dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je reste à ma place. Maintenant, ce que peuvent dire les uns et les autres… »