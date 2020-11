Jean Le Cam a repris la tête de la course dans la nuit de mercredi à jeudi. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

On ne le répétera jamais assez, mais rien ne veut une bonne nuit de sommeil. Enfin, ça c’est pour nous. Mais après une journée de mercredi éprouvante sur le Vendée Globe 2020 à cause d’une météo pas déchaînée mais presque, les skippeurs ont tout de même eu droit à un peu de répit en mer. Problème, ça ne va pas beaucoup durer. On vous résume ce qu’il s’est passé depuis.

Le classement à 9h

Le favori Jérémie Beyou a d’autres chats à fouetter que de se soucier du classement, le Finistérien a dû faire demi-tour direction les Sables-d’Olonne à cause d’un problème de safran, après avoir heurté, dans la nuit de mardi à mercredi, un ofni. A 9h, c’est donc à nouveau Jean Le Cam qui mène la danse avec sa position la plus au sud et une vitesse de presque 13 nœuds.

1. Jean Le Cam

2. Benjamin Dutreux (à 1,5 mille nautiques du premier)

3. Sébastien Simon (à 23,2 milles nautiques)

Louis Burton poursuit sa punition

Pendant que ses petits camarades profitaient de l’accalmie pour recharger les batteries, rattraper un peu de sommeil et réparer les petites pétouilles sur leur bolide, Louis Burton, lui, a passé une partie de la nuit à purger sa pénalité. Hé oui, le skippeur de la Bureau Vallée 2 paye (cher) son petit vol de 2 secondes au départ des Sables. A l’heure où l’on écrit ses lignes, il ne s’en sort pas si mal en 19e position.

Le quatuor de l’Ouest en pleine bourre

Si pour le moment Jean Le Cam figure en tête du classement, il se pourrait bien que cela change rapidement dans la journée de jeudi. Pourquoi ? Parce que la dynamique est plus favorable à 90 miles plus à l’ouest. C’est la trajectoire choisie par le quatuor formé par Alex Thompson (4e), Thomas Ruyant (5e), Charlie Dalin (6e) et Kévin Escoffier (12e). Ces quatre-là ont touché plus de vent que prévu dans la nuit, le bateau de Dalin ayant même été flashé à 22,6 nœuds.

APIVIA accélère !



💨 À l'image du quatuor de l'ouest, Charlie a touché plus de vent que prévu dans la nuit, évoluant ainsi à 22,6 nœuds en approche des Açores (APIVIA, bateau le plus rapide de la flotte à 5h).



⛵ Le programme du jour ? Contourner une dépression par le nord. pic.twitter.com/Jtd4TwKGaf — Apivia Voile - Charlie Dalin (@ApiviaVoile) November 12, 2020

Oh la belle dépression tropicale que voilà

Les skippeurs ont pu respirer la nuit dernière, tant mieux car ce qui risque de leur arriver sur le museau dans les prochaines heures n’est pas beau à voir. Au programme, une jolie dépression dite « tropicale » répondant au doux nom de Theta qui s’est formée en début de semaine au milieu de l’Atlantique. Celle-ci se déplace d’Ouest en Est au Sud des Açores et engendre des vents de plus de 40 nœuds. La flotte du Vendée Globe, en route plein Sud, n’aura d’autres choix que de la contourner pour s’éviter de gros soucis. Reste à savoir par quelle route et avec quelle stratégie les skippeurs vont décider de la feinter.