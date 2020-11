RUGBY La rencontre de la dernière journée du Tournoi des Six Nations féminin entre la France et l’Irlande a été officiellement annulée ce mardi.

Le Tournoi des Six Nations 2020 gardera un goût amer pour les filles du XV de France. — Coudert / Sportsvision / Sipa

Il n’y avait plus d’enjeu sportif, étant donné que le XV d’Angleterre avait remporté le Grand Chelem en allant écraser l’Italie (0-54) le 1er novembre à Parme. Le match de rugby féminin entre la France et l’Irlande n’aura finalement pas lieu, a annoncé ce mardi le Comité des Six Nations. Les Bleues terminent deuxièmes de cette édition 2020 « spéciale coronavirus ».

Initialement programmée le jour de la Toussaint à Villeneuve-d’Ascq, dans la banlieue lilloise, cette rencontre avait été déplacée à Dublin, par « solidarité » avec les Irlandaises, selon la FFR. Ces dernières, au statut amateur, ne pouvaient pas se permettre de subir une quatorzaine au retour de France comme l’imposait leur gouvernement.

Galles-Ecosse également annulé

Le match avait dû ensuite être reporté à cause de cas de Covid-19 chez les Bleues. Il est désormais annulé, tout comme l’autre affiche de la cinquième et dernière journée du Tournoi des VI nations entre le pays de Galles et l’Ecosse, également programmé le 1er novembre et reporté pour cause de coronavirus dans les rangs écossais.