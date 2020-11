Le départ du Vendée Globe en 2016. — Maxime Le Pihif/SIPA

Les skippers du Vendée Globe prêts à faire le tour du monde en solitaire et sans escale devraient bénéficier d'une météo clémente pour le départ qui se déroulera selon un protocole sanitaire strict dimanche aux Sables-d'Olonne, ont indiqué les organisateurs de la course samedi.

« Pour la journée de dimanche, on devrait partir dans de plutôt belles conditions avec du vent de sud-est (...) avec 12 à 15 noeuds de vent à peu près de sud-est. La situation va se corser un petit peu dans la soirée, puisque les premiers concurrents vont croiser en deuxième partie de nuit une dépression qui est au large de l'Irlande », a détaillé lors d'un point presse Christian Dumard, météorologue de la course.

Les 33 marins qui doivent s'élancer dimanche dans l'espoir de battre le record de 74 jours établi en 2017 par Armel Le Cléac'h quitteront « le ponton Vendée Globe toutes les quatre minutes, le premier à 8h15 et le dernier à 10h23 », a expliqué le directeur de course, Jacques Caraës, rappelant que le départ est ensuite donné à 13h02.

A l'inverse des huit éditions précédentes, le public ne sera pas massé le long du chenal et des bateaux de plaisance ne pourront pas accompagner les sportifs pour les encourager en raison du confinement, mais l'événement sera filmé et retransmis en direct.

« C'est presque comme une ville fantôme et c'est assez déprimant évidemment parce que le public, les gens ici que j'ai vus les fois précédentes constituent une grande partie de ce qui se passe », a expliqué à le pilote de ligne finlandais Ari Huusela, qui sera le dernier à quitter le ponton avec son bateau Stark.

« C'est un peu triste, c'est un événement joyeux, même si c'est un peu stressant, et du coup toute la partie festive est complètement mise de côté », a regretté Clarisse Crémer (Banque Populaire X), la plus jeune des six femmes engagées.

« Avec les médias on fait que du visio et du téléphone, on a beaucoup moins d'événements sponsoring divers et variés et du coup on est beaucoup plus reposés, on est moins à droite à gauche donc ça c'est un point positif, on est plus concentré sur la partie course je pense », a-t-elle nuancé.