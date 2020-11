Yusuf Yazici a brillé jeudi soir à Mila — Luca Bruno/AP/SIPA

Auteur d’un triplé jeudi à Milan (0-3), Yusuf Yazici brille en Ligue Europa.

Déjà auteur d’un "hat-trick" il y a deux semaines à Prague, le Turc est le meilleur buteur de la compétition.

Une revanche pour un attaquant qui a vécu une première saison très compliquée l’an dernier dans le Nord.

Dire qu’il n’a pas encore débuté un match comme titulaire cette saison en Ligue 1. Mais cette année, Yusuf Yazici a décidé de faire de la Ligue Europa sa chose. Auteur d’un triplé il y a quinze jours à Prague (1-4), l'international turc de 23 ans a réussi l’exploit de remettre ça jeudi sur la pelouse de l’AC Milan (0-3).

Le grand artisan de l’exploit italien du Losc est aussi devenu le meilleur buteur de la compétition avec six buts en seulement trois matchs. « Il adore cette compétition. Quand vous faites un triplé, c'est que vous avez été exceptionnellement bon », s’est réjoui Christophe Galtier à l’issue du match . Un entraîneur lillois ravi de voir que l’investissement mis par le club sur le joueur l’an passé finit enfin par payer.

Une première saison en forme de cauchemar

Pour s’attacher les services de l’ex-star de Trabzonspor, le Losc n’avait pas hésité à débourser 17 millions d’euros en août 2019. Pendant quelques jours, Yazici était même devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club avant que Renato Sanches ne pose ses valises à Luchin pour 20 millions d’euros.

Précédé d’une réputation de joueur très technique, Yazici va mettre du temps pour s’adapter au jeu lillois. Trop lent, en manque de confiance pour sa première saison hors de Turquie, l’attaquant enchaîne les contre-performances et ne marque qu’un petit but en 25 matchs avant la grosse tuile. Le 21 décembre 2019 à Monaco, le joueur est victime d’une rupture du ligament croisé du genou. Saison cauchemar terminée. Pendant six mois, l’attaquant va se retaper progressivement. « Il a travaillé beaucoup pour revenir après sa blessure. On est content pour lui », a reconnu José Fonte, le capitaine nordiste, au micro de RMC Sport à la fin du match à Milan.

En dehors des terrains, il apprend le français et passe pas mal de temps avec Celik et Yimaz, ses deux compatriotes turcs de l’effectif lillois. Revenu en forme cette saison, le joueur attend toujours sa première titularisation en Ligue 1 cette saison. Mais Galtier, qui sait gérer ce gros caractère, en a fait un titulaire indiscutable en coupe d'Europe. « C’est la Ligue Europa de Yusuf », sourit Fonte. Le Turc a déjà réussi à mettre l’Europe à ses pieds avant la France. Le plus facile reste à faire…