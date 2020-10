Huntelaar et les siens se sont amusés — Andrew Surma/Sipa USA/SIPA

Scénario de match de district en Eredivisie, aux Pays-Bas​, où l'Ajax a humilié Venlo sur sa pelouse 13-0, avec un quintuplé du Burkinabé Lassina Traoré, et, entre autres, un penalty de l’inusable Klaas-Jan Huntelaar. L’Ajax bat ainsi son propre record d’un cheveu, celui du plus grand nombre de buts marqués en un match de première division néerlandaise (12 auparavant).

13 - L'Ajax est la première équipe à marquer 13 buts en un seul match d'Eredivisie, battant son propre record qui datait de mai 1972 (12-1 v Vitesse). Historique. pic.twitter.com/5cGdHeAOKK — OptaJean (@OptaJean) October 24, 2020

La formation d’Amsterdam menait déjà de quatre pions quand le défenseur central de Venlo, Christiaan Kum, a pris un carton rouge et laissé son équipe à 10. La suite ? Un 9-0 en 32 minutes. On attend des explications des joueurs et du staff car clairement, l’infériorité numérique ne peut pas seule expliquer un tel naufrage.