Le défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, touché à un ligament d’un genou lors du derby contre Everton (2-2) samedi va devoir être opéré, ont annoncé les Reds dimanche.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪