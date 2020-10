Thomas Tuchel lors de PSG-Angers au Parc des Princes, le 2 octobre 2020. — Francois Mori/AP/SIPA

Sa position est un peu moins fragile que celle de Zinédine Zidane au Real Madrid, mais Thomas Tuchel ne passe pas la semaine la plus tranquille de sa vie à Paris. Les nerfs toujours à fleur de peau deux jours après la défaite contre Manchester, l’entraîneur parisien a essayé de nous faire croire qu’il n’avait pas lu les critiques qui se sont abattues sur son dispositif tactique choisi en C1.

🎙 Thomas Tuchel : « On analyse tout après les matches, que ce soit une victoire ou une défaite. Nous détestons perdre, ça ne doit pas être une habitude. Nous allons devoir montrer une réaction et pousser ensemble. » #PSGlivehttps://t.co/8PwD9MGEXF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2020

« C’est normal. Si on perd c’est de ma responsabilité. C’est exactement pourquoi je ne fais pas de recherches sur moi sur Internet. Je sais que c’est dur d’être entraîneur du PSG. Je peux imaginer ce à quoi cela peut ressembler de l’extérieur. On va produire des résultats, je l’espère. C’est nécessaire. » En froid avec Leonardo, Tuchel n’est pas surpris de ne rien voir venir en ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat au-delà de 2021. ​

« La situation est claire car j’ai un contrat, pour moi personnellement, cela ne fait pas de différence », a-t-il éludé, avant de préciser : « Dans mon travail, il y a des circonstances incertaines dans le monde avec le virus. Ce n’est pas facile de faire une planification pour quelqu’un. Mais en même temps, ce n’est pas possible de ne pas communiquer. Si on ne parle pas de prolongation, on ne parle pas, c’est bien pour moi. On doit l’accepter. Je ne fais pas de sentiments. » Cela tombe bien, son directeur sportif non plus.