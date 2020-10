Kylian Mbappé lors de PSG-Manchester United, le 20 octobre 2020. — VSPress/SIPA

Le gardien de but du PSG Keylor Navas et l’arrière droit Alessandro Florenzi sont incertains pour la réception de Dijon samedi en Ligue 1, a annoncé vendredi l’entraîneur parisien Thomas Tuchel, qui devrait récupérer Marquinhos et Julian Draxler.

« Il y a des doutes pour Keylor Navas et pour Alessandro Florenzi, je pense que les deux ne vont pas faire l’entraînement aujourd’hui (vendredi). Ce ne sont pas des blessures mais ils sont « inconfortables », et (il y a) aussi des doutes pour Jesé », a annoncé l’Allemand en conférence de presse. Marco Verratti, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye, blessés, sont indisponibles, tandis que le capitaine Marquinhos et Julian Draxler devraient être aptes pour la réception de la lanterne rouge de L1.

Mbappé et Kimpembe « ont trop joué avec l’équipe nationale »

Marquinhos s’était blessé aux adducteurs mi-octobre, ce qui a valu au capitaine brésilien de regarder depuis le banc la défaite des siens en ouverture de la Ligue des champions mardi (2-1) face à Manchester United.

Les internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, très sollicités en octobre par leur club et les Bleus, devraient être laissés au repos, alors que le PSG a un nouveau rendez-vous mercredi en Ligue des champions​, à Istanbul contre le Basaksehir. « On doit penser à les laisser sur le banc. C’est clair parce qu’ils ont trop joué avec l’équipe nationale, trop de voyages, trop de matchs », a jugé le technicien parisien.