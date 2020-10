Kolo Muani a inscrit son premier but de la saison face à Brest. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Place à l’épisode numéro 8 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d’abord sur le succès (3-1) des Canaris, dimanche, face à Brest, à la Beaujoire.

Une deuxième victoire du FCN cette saison qui permet au club de respirer un peu mieux au classement, surtout à l’entraîneur Christian Gourcuff de voir la menace au-dessus de sa tête s’éloigner un peu.

Il a aussi été question du premier but de la saison de Randal Kolo Muani et de sa très belle prestation. A combien de buts finira-t-il la saison, c’est la question Twitter qui a été posée aux internautes.

Enfin, nos spécialistes des Canaris ont jugé les performances de deux recrues estivales : les défenseurs Sébastien Corchia et Jean-Charles Castelletto. Ces deux joueurs ont-ils été à la hauteur ?

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc.).