La mascotte du MHR (Archives) — N. Bonzom / Maxele Presse

Samedi (15h30), le MHR reçoit Agen au GGL Stadium, à Montpellier (Hérault). Mais la capitale de l'Hérault étant en alerte maximale, 1.000 spectateurs auront la possibilité d’assister au match dans les tribunes. Mais le club a trouvé une solution, pour les supporters qui n’ont pas pu décrocher de places dans le stade : un drive-in.

MHR - SUA en 🅳🆁🅸🆅🅴 - 🅸🅽, une expérience atypique 🚗🎞🏉



Toutes les informations sur la rencontre sont disponibles sur le site.



➡️ https://t.co/kxSkVzXXXA#TeamMHR 🔵⚪️ #MHRSUA pic.twitter.com/kG2sxb11Pd — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) October 14, 2020

« Une solution alternative qui respecte les consignes sanitaires du moment », validée par la préfecture de l’Hérault, indique le MHR. Ainsi, un écran géant sera installé sur le parking P3 du complexe Yves-du-Manoir, et 90 véhicules au total, avec 5 personnes maximum à bord, pourront assister au match, sans bouger de leurs voitures.

Contenus exclusifs et sandwichs

Le MHR promet par ailleurs aux supporters des « contenus exclusifs et totalement inédits en avant-match » (dès 14h30), ainsi que « sandwichs froids, chips et boissons non alcoolisées en vente sur place, service à la fenêtre de votre véhicule ».

Pour rejoindre le drive-in, il faut cependant s'inscrire. Et les places sont limitées !