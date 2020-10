Lens, le 3 avril 2011. Match comptant pour la 29me journŽe du championnat de Ligue 1 de football opposant le RC Lens (RCL) ˆ l'Olympique de Marseille (OM) au stade FŽlix Bollaert. Ici un fumigne dans la tribune des supporters lensois. — M.Libert/20 Minutes

Le premier derby du Nord depuis 2015 entre Lille et Lens ne sera vraiment pas un match comme les autres. Limité à 1.000 spectateurs en raison de la crise sanitaire, le stade Pierre-Mauroy sonnera creux.

Du coup, les supporters des deux camps s’organisent pour encourager un maximum leur équipe avant le match.

Un drapeau hissé sur le terrain de l'ennemi, des banderoles déployées sur les ponts autoroutiers, des chambrages incessants sur les réseaux sociaux… A quelques jours du derby, supporters lillois et lensois rivalisent d’imagination pour préparer un match que l’immense majorité ne verra pas. Limité à 1.000 spectateurs en raison de la crise sanitaire, le stade Pierre-Mauroy sonnera forcément creux dimanche soir. Une nouvelle frustration dans une année qui n’en manque pas pour les fans des deux clubs.

« On aurait préféré vivre ça dans un stade plein avec un parcage visiteur rempli et une vraie fête. Mais bon, on n’a pas pu non plus fêter la montée en Ligue 1 ou encore notre premier match de la saison à Bollaert contre le PSG. On se contente de ce qu’on a. Il y a une part de fatalité mais tout est lié à un contexte particulier et on ne peut pas faire grand-chose », résume Norman Noisette, président de la fédération Lens United qui réunit tous les groupes de supporters lensois.

Les Lensois veulent encourager leur équipe jusqu’au stade Pierre-Mauroy

Mais plutôt que de faire la tronche et d’attendre chez soi l’heure du match à la télé, les fans Sang et Or ont eu l’idée de faire monter la sauce avant le match. Histoire de bien motiver les joueurs pour ce premier derby du Nord depuis 2015, les Lensois ont décidé d’encourager leur équipe de son départ du Louvre-Lens jusqu’au stade Pierre-Mauroy.

«Quarante kilomètres de folie » durant lesquels il est demandé aux fans de déployer les couleurs du RC Lens et de chanter au passage du bus sur le parcours. « On veut marquer le coup pour que l’équipe sache qu’il y a toute une région derrière elle. On veut un maximum de couleurs dans les villes traversées », explique Norman Noisette.

Les Lillois lanceront des fumigènes autour du stade avant le match

Si les Lensois ont été les premiers à dégainer avant le derby, les supporters lillois sont en train de se mobiliser. Les DVE, groupe de supporters le plus important du Losc, préparent la riposte. Les joueurs devraient être encouragés vendredi à la sortie du domaine de Luchin une fois le dernier entraînement de la semaine terminé. Surtout, dimanche, fumigènes et chants d’encouragement devraient être déployés autour du stade Pierre-Mauroy à l’arrivée de l’équipe.

« Tout se fera dans le respect des gestes barrière et dans le respect de l’esprit du derby. Il ne faut pas de mauvais esprit. Les gens sont demandeurs de ce genre de chose. », assure Julien, administrateur de la page Facebook «Des sièges rouges pour le stade Pierre-Mauroy».

Les intentions sont là, ne reste plus qu’à les concrétiser ce qui ne sera pas forcément le plus facile. Au vu du contexte sanitaire, la préfecture pourrait interdire ce genre d’initiative avant un derby qui ne sera déjà pas comme les autres.