Roland-Garros - 8es de finale EN DIRECT : La fossoyeuse de Françaises en action en attendant du lourd sur le Central... Suivez les matchs avec nous

Salut les Minutos. C'est le coeur lourd et plein de regrets qu'on se réveille au lendemain de la bataille épique de notre formidable Hugo Gaston contre Dominic Thiem. Il ne reste plus qu'une Française à Roland-Garros, Fiona Ferro, sur qui les espoirs de tout un pays reposent désormais. Elle sera oposée à la tête de série numéro 4 Kenin en fin de journée sur le Chatrier, si tant est que cela veuille encore dire quelque chose après la correction infligée par Swiatek à la tête de série numéro 1 Simona Halep. Avant ça, on se délectera du match d'esthètes entre Tsitsipas et Dimitrov et des parpaings échangés entre Djokovic et le « pélican » Khachanov. On sera en outre bien curieux de voir combien de minutes se joueront sur le Lenglen ce lundi.

>> Rendez-vous à 11h pour le début du live