On l'imagine l'ouvrir comme un cadeau de noël, déchirant avec enthousiasme le paquet pour accéder au graal. Tout frais champion du monde, Julian Alaphilippe va courir dimanche la doyenne Liège-Bastogne-Liège avec le maillot sacré arc-en-ciel, peut-être la plus belle chose à vivre dans une carrière de cycliste. « Ca a été un grand moment quand j'ai ouvert le carton du paquetage, a-t-il expliqué vendredi en visioconférence. Tu réalises encore un peu plus que c'est la tenue que tu vas porter pour la fin de saison et toute l'année prochaine. En plus je la trouve très belle, ils ont vraiment bien travaillé. C'est très sobre, très classe. C'est un équipement qui m'a toujours fait rêver mais le voir en vrai, me dire que c'est le mien, c'est vraiment spécial. Et ce matin (vendredi), j'ai eu le temps d'en profiter sur la reconnaissance du final de Liège avec mes coéquipiers en plus. C'était un très beau moment. »

Son équipe, la Deceuninck, n'a évidemment pas loupé l'occasion pour faire une belle séance photo et annoncer le programme à venir de son champion, avec une découverte dans 15 jours du Tour des Flandres. Mais d'abord, « LBL », dont Alaphilippe sera le grand favori. « Je suis très content d'honorer le maillot pour ma première sortie sur une course comme Liège, poursuit-il. Avec ce maillot sur les épaules, je serai certainement attendu, peut-être plus que d'habitude. Par contre pour moi, ça ne change rien. Je me sens plutôt relax. Malgré les sollicitations, j'ai voulu prendre le temps de bien digérer les émotions et l'effort, de récupérer aussi pour être dans une bonne condition dimanche. Liège fait tout simplement partie des courses que je rêve de remporter. Le Championnat du monde, c'était le Graal pour moi. Liège, c'est différent mais ça reste une course qui fait partie de mes objectifs. »