L'équipe Arkéa-Samsic lors de la présentation des équipe sur le Tour. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

L’équipe Arkea-Samsic a fait part ce mercredi de sa satisfaction que ses deux coureurs entendus comme témoins libres dans l’enquête sur des soupçons de dopage pendant le Tour de France puissent continuer à exercer leur métier « sans aucune restriction ».

La formation dirigée par Emmanuel Hubert n’a pas précisé les noms des deux coureurs concernés. Mais son chef de file, le Colombien Nairo Quintana, a expliqué mardi soir avoir répondu « volontairement », la veille, à la demande des enquêteurs français.

L’équipe Arkéa-Samsic respire (un peu) mieux

« Emmanuel Hubert et l’équipe Arkéa-Samsic ont été informés que deux de leurs coureurs avaient été entendus par les forces de l’ordre comme témoins libres et qu’à l’issue de cette audition, ils avaient pu regagner leur domicile, en étant libres de pouvoir exercer leur métier de coureurs cyclistes professionnels et sans aucune restriction », a déclaré la formation bretonne. Son manager général s’est dit « satisfait de ces nouvelles informations rassurantes ».

« N’ayant pas accès aux pièces du dossier inscrites dans la procédure et les investigations menées, Emmanuel Hubert et son équipe restent toutefois attentifs et vigilants quant à la suite des événements », a ajouté l’équipe française en soulignant que, membre du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), elle a toujours pris position depuis vingt ans « en faveur de la lutte contre le dopage ».